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Faridabad News: वेल्डिंग के दौरान इको कार में लगी आग

Wed, 21 Oct 2026 11:50 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:50 PM IST
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Fire breaks out in an Eeco car during welding work
अजरौंदा की मोटर्स वर्कशॉप में हादसा
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। अजरौंदा स्थित मोटर्स वर्कशॉप में बुधवार को सर्विस के लिए आई इको कार में वेल्डिंग के दौरान आग लग गई। आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और गाड़ी जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।


दमकल विभाग की जानकारी के अनुसार, इको कार सर्विस के लिए वर्कशॉप में आई थी। इसी दौरान वेल्डिंग का काम किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कार की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी। हादसे में वर्कशॉप में रखा सामान भी आग की चपेट में आ गया।
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