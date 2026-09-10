Faridabad News: मारपीट और ट्रक में आग लगाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने सेक्टर-18 स्थित लक्ष्मी पैलेस के पास गायों से ट्रक की टक्कर के बाद चालक के साथ मारपीट, 12 हजार रुपये छीनने और ट्रक में आग लगाने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रक चालक का आरोप है कि भीड़ ने उसका धर्म पूछकर जान से मारने की कोशिश की थी।पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना बीते माह की है। पुलिस ने एक माह से ज्यादा का समय बीतने पर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के मुताबिक, नूंह के फिरोजपुर नमक गांव निवासी ट्रक चालक शहीद अहमद ने बताया कि पांच अगस्त को वह ट्रक लेकर ओल्ड फरीदाबाद से खेड़ीपुल की ओर जा रहा था। दोपहर करीब 12 बजे सेक्टर-18 में लक्ष्मी पैलेस के पास अचानक सड़क पर कुछ गायें आ गईं थीं। उन्हें बचाने के लिए उसने ब्रेक लगाए फिर भी टक्कर लगने से कुछ गायें चोटिल हो गईं थीं, जिससे उनकी मौत हो गई थी।शिकायतकर्ता का आरोप है कि हादसे के बाद भीड़ जमा हो गई और लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट शुरू कर दी। शहीद का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की लेकिन उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सात अगस्त को मांडीखेड़ा सिविल अस्पताल में उनकी एमएलआर हुई, जिसमें डॉक्टर ने 11 चोटें दर्ज की थीं। उसके बाद उसने एसडीएम को शिकायत दी थी। एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल से मिली रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।