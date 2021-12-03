Faridabad News: समय पर बस नहीं मिलने पर छात्राओं ने डिपो में किया हंगामा

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बल्लभगढ़। एनआईटी-5 स्थित केएल मेहता कॉलेज और दयालपुर स्थित फ्लोरेंस कॉलेज जाने वाली छात्राओं को सुबह रोडवेज बस की सुविधा समय पर नहीं मिल रही है। कर्मचारियों की कमी के कारण बसों का निर्धारित समय प्रभावित हो रहा है। इससे छात्राओं को कॉलेज पहुंचने में देरी हो रही है। बुधवार सुबह इसी समस्या को लेकर दोनों कॉलेजों की छात्राओं ने बस डिपो में हंगामा किया। उन्होंने समय पर बस चलाने की मांग की।छात्राओं ने बताया कि पहले डिपो से दोनों कॉलेजों के लिए दो बसों का संचालन होता था। एक बस सुबह 8:15 बजे और दूसरी 8:30 बजे रवाना होती थी। इससे छात्राओं को कॉलेज पहुंचने में सुविधा मिलती थी। पिछले कुछ दिनों से कर्मचारियों की कमी के चलते केवल एक बस चल रही है। यह बस भी करीब 8:20 बजे रवाना होती है। ऐसे में दोनों कॉलेजों की छात्राओं को एक ही बस पर निर्भर रहना पड़ रहा है।छात्राओं ने कई बार डिपो अधिकारियों से बस को निर्धारित समय पर चलाने की मांग की थी। लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। ड्यूटी इंचार्ज जयपाल राठौर ने बताया कि दयालपुर रूट का एक परिचालक डेंगू के कारण अवकाश पर है। कर्मचारियों की कमी के चलते अभी केवल एक बस का संचालन किया जा रहा है। कर्मचारी उपलब्ध होते ही दोनों बसों का संचालन फिर से शुरू कर दिया जाएगा।