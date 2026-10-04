Faridabad News: बेटे की जमानत देने के बाद कोर्ट से फरार पिता चार साल बाद गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार वर्ष 2022 में लूट की कोशिश के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने मोहित निवासी चांदपुर को उसके तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसमोहित की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता सुभाष ने अदालत में उसकी जमानत ली थी। जमानतदार बनने के बाद सुभाष को अदालत की ओर से निर्धारित तारीखों पर पेश होना था, लेकिन वह लगातार अदालत में पेश नहीं हुआ। कई बार गैरहाजिर रहने के बाद अदालत ने उसे बेल जंपर घोषित कर दिया था।पुलिस के मुताबिक बेल जंपर घोषित होने के बाद से सुभाष लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस उपायुक्त बल्लभगढ़ प्रतीक अग्रवाल के निर्देश पर बेल जंपर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने सुभाष को नीमका जेल भेज दिया।