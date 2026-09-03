Faridabad News: सोतई में किसानों का धरना 14वें दिन भी जारी

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किसानों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी भूमि का वर्तमान मार्केट रेट के अनुसार उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। आसपास के गांवों से भी किसान लगातार धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। किसानों के अनुसार, नोएडा हवाई अड्डे से आवाजाही के लिए बनाए जा रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इस मामले में नगर निगम से विवाद है। इस शामलात भूमि से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को अदालत में तारीख थी। मामले में अब अगली तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है। किसानों का कहना है कि वे कानूनी लड़ाई के साथ धरने के माध्यम से भी अपनी मांग को मजबूती से उठा रहे हैं। संवाद

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फरीदाबाद। शामलात भूमि के मुआवजे को लेकर सोतई में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना बृहस्पतिवार को 14वें दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा। बारिश के मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर डटे रहे।