Faridabad News: किसानों ने धरना स्थल पर मनाया रक्षाबंधन
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:12 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:12 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। भूमि अधिग्रहण के बदले वर्तमान बाजार भाव के अनुसार मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को आठवें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से रक्षाबंधन मनाया और अपनी मांगों पर अडिग रहने का संकल्प लिया। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें जमीन का वर्तमान बाजार भाव के अनुसार मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।
धरने को आसपास के गांवों के किसानों का भी लगातार समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। किसानों ने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इससे किसानों में नाराजगी है। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार और जनप्रतिनिधियों को किसानों के अधिकारों की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर वर्ग समय आने पर इसका जवाब देगा।
तीन सितंबर को अगली सुनवाई
किसानों के भूमि संबंधी मामले की सुनवाई शुक्रवार को अदालत में हुई। किसानों के अनुसार, अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। किसानों ने कहा कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और उन्हें न्यायालय से जीत की पूरी उम्मीद है। धरना स्थल पर अध्यक्ष ठाकुर धर्मवीर फौजी, विजय, दिनेश रावत सहित बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं मौजूद रहीं।
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फरीदाबाद। भूमि अधिग्रहण के बदले वर्तमान बाजार भाव के अनुसार मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को आठवें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से रक्षाबंधन मनाया और अपनी मांगों पर अडिग रहने का संकल्प लिया। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें जमीन का वर्तमान बाजार भाव के अनुसार मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।
धरने को आसपास के गांवों के किसानों का भी लगातार समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। किसानों ने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इससे किसानों में नाराजगी है। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार और जनप्रतिनिधियों को किसानों के अधिकारों की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर वर्ग समय आने पर इसका जवाब देगा।
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तीन सितंबर को अगली सुनवाई
किसानों के भूमि संबंधी मामले की सुनवाई शुक्रवार को अदालत में हुई। किसानों के अनुसार, अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। किसानों ने कहा कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और उन्हें न्यायालय से जीत की पूरी उम्मीद है। धरना स्थल पर अध्यक्ष ठाकुर धर्मवीर फौजी, विजय, दिनेश रावत सहित बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं मौजूद रहीं।
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