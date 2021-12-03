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Faridabad News: फरहान-11 ने 120 रन से जीता मुकाबला

Wed, 14 Oct 2026 12:25 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:25 AM IST
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Farhan-11 won the match by 120 runs.
फरीदाबाद। ब्लू बर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए क्रिकेट मुकाबले में फरहान-11 ने कॉलोनी-11 को 120 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर फरहान-11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.5 ओवर में 171 रन बनाए। जावेद जाफरी ने 23 रन, अरमान ने 19 रन और अयान खान ने 16 रन बनाए। कॉलोनी-11 की ओर से मोहम्मद कैफ ने चार विकेट और लाला खान ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कॉलोनी-11 की टीम 8.4 ओवर में 51 रन पर सिमट गई। लाला खान ने 10, मोहम्मद कैफ ने आठ और वाजिद मलिक ने सात रन बनाए। फरहान-11 की ओर से मोइन खान ने चार विकेट झटके। वारिश ने तीन और अफसर ने दो विकेट लिए। 11 रन और चार विकेट लेने वाले मोइन खान को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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