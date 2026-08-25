10 लाख की पेनल्टी का चार लाख में सौदा: कार्यालय में रिश्वत लेते पकड़े ईटीओ और चालक, सतर्कता ब्यूरो की कार्रवाई

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के ईटीओ सुरेंद्र पुनिया और उनके चालक राम बाबू को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ब्यूरो के अनुसार, शिकायतकर्ता एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है। कंपनी के वाहनों की देखरेख तथा रूट पास बनवाने की जिम्मेदारी संभालता है। 10 अगस्त को आबकारी एवं कराधान विभाग के ईटीओ सुरेंद्र पुनिया ने उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी की लखनऊ से स्क्रैप लेकर आ रही गाड़ी को फरीदाबाद में पकड़ लिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसके बाद ईटीओ ने गाड़ी पर 10 लाख रुपये की पेनल्टी बनने की बात कही और चार लाख रुपये में मामला निपटाने की पेशकश की है।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 14 अगस्त को सेक्टर-11 स्थित ईटीओ के पीजी में मुलाकात के दौरान सुरेंद्र पुनिया ने दो लाख रुपये 15 अगस्त के बाद देने और बाकी दो लाख रुपये दो-चार दिन बाद देने को कहा। साथ ही भरोसा दिलाया कि इसके बाद उसकी गाड़ी नहीं रोकी जाएगी। इस दौरान ईटीओ का चालक राम बाबू भी उसके साथ मौजूद था।शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी ब्यूरो को उपलब्ध कराई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया। शिकायतकर्ता मंगलवार को मांगी गई रिश्वत की रकम में से एक लाख रुपये लेकर पहुंचा। आरोपी ईटीओ सुरेंद्र पुनिया के कार्यालय में बैठे उसके चालक राम बाबू ने शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये लिए। टीम ने दोनों को मौके पर पकड़ लिया और रिश्वत की रकम बरामद कर ली।ब्यूरो ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 25 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। ब्यूरो ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी सरकारी काम करने के बदले रिश्वत की मांग करता है तो राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा की हेल्पलाइन 1064 अथवा 1800-180-2022 पर शिकायत की जा सकती है।