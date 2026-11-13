Faridabad News: पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं में उत्साह

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फरीदाबाद। पहली बार छठ का व्रत रखने वाली महिलाओं में खासा उत्साह है। कोई घर के बुजुर्गों से पूजा की विधि समझ रही है तो कोई प्रसाद और पूजन सामग्री जुटाने में लगी है। नहाय-खाय से लेकर खरना और फिर 36 घंटे के निर्जला व्रत तक की परंपराओं को निभाने के लिए परिवार के सदस्य भी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। महिलाओं के लिए यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनी आस्था को परंपरा से जोड़ने का एक यादगार अनुभव बनने जा रहा है।



पूरे विधि-विधान से पूजा करेंगे



घर में छठ पूजा की तैयारियां देखकर मन में भी इसे करने की इच्छा हुई। अब पूरे विधि-विधान से पूजा करूंगी।- साक्षी



36 घंटे के निर्जला व्रत को लेकर उत्साह है। परिवार का साथ मिल रहा है, जिससे हिम्मत बढ़ रही है। - नेहा



संतान की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए पहली बार छठ व्रत रखने का संकल्प लिया है।- बबीता



छठ पूजा के प्रति हमेशा से श्रद्धा रही है। इस बार खुद छठी मैया को अर्घ्य देने का अवसर मिला है। - अंकिता

संवाद न्यूज एजेंसी