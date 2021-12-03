Faridabad News: वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने लगाए निगमायुक्त के खिलाफ की नारेबाजी

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सरकार के मानकों से भी ज्यादा वेतन में हो रही कटौतीअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद में वेतन न मिलने से नाराज सफाई ठेकेदार के कर्मचारियों ने बुधवार को जमकर प्रदर्शन किया। निगम परिसर में कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार और नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ भी नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार अधिकारियों की शह पर उनका शोषण कर रहे हैं और उनको वेतन नहीं दे रहे हैं। जिसके विरोध में सभी कर्मचारी बुधवार को एकत्रित हुए थे।कर्मचारी हरीश कुमार ने बताया कि शहर में कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम ने आरएस इंटरप्राइजेस को ठेका दिया था। कंपनी ने इस काम के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। कूड़ा उठाने के काम के लिए लगभग 400 कर्मचारी रखे गए थे, जिन्हें वेतन के साथ ही पीएफ और ईएसआई की सुविधा देने की बात कही गई थी। लेकिन सुविधाएं तो दूर की बात है, उन्हें वेतन ही नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी ने अप्रैल में कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। शुरूआत में सभी को वेतन मिला, लेकिन अगस्त से अक्तूबर तक का वेतन अटका हुआ है। जबकि इस महीने त्योहार भी हैं और सभी का खर्चा बढ़ा हुआ है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकतम कटौती से ज्यादा कटौती उनके वेतन से की जा रही थी।वहीं कूड़ा उठाने वाले ट्रैक्टर के लिए 38 हजार रुपये देने की बात कही गई थी, जबकि कई सारी कटौतियां करके सिर्फ 31 हजार ही दिए जा रहे हैं। इसी के विरोध में कर्मचारी बुधवार को एकत्रित हुए थे। कर्मचारियों का कहना था कि अगर उन्हें जल्दी ही वेतन नहीं मिला तो वह आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान अरशद, मनोज कुमार, सद्दाम, गौरव, सतीश, अजय बेनीवाल, नौशाद, सुमित, जाकिर, कमरुद्दीन समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।