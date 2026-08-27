Faridabad News: कूड़ा उठाने पहुंचे निगम के कार्यकारी अभियंता का कर्मचारियों ने किया घेराव
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:25 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:25 AM IST
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पुलिस बल के साथ अर्थमूवर और डंपर लेकर एनआईटी-5 पहुंचे थे अधिकारी
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच कूड़ा उठाने पहुंचे नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। बुधवार को वह पुलिस बल के साथ अर्थमूवर मशीन और डंपर लेकर एनआईटी-5 रेलवे रोड पर कूड़ा उठवाने पहुंचे थे। इसकी भनक लगते ही हड़ताल पर बैठे नगर निगम कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कार्यकारी अभियंता का घेराव कर विरोध शुरू कर दिया। कर्मचारियों के बढ़ते विरोध को देखते हुए अधिकारी को वापस लौटना पड़ा।
हड़ताल के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की ओर से कूड़ा उठाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हड़ताली कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा ने हड़ताल को लेकर सरकार से तत्काल बातचीत करने की मांग की है। संघ के राज्य अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय, कराधान एवं आपदा प्रबंधन विभागों से जुड़े कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं। इससे कर्मचारी और आम जनता दोनों परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हड़ताल समाप्त कराने के लिए गंभीर बातचीत करने के बजाय आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। शास्त्री ने कहा कि पांच अगस्त के बाद मंत्री विपुल गोयल की ओर से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के साथ कोई सार्थक बातचीत नहीं की गई है। कर्मचारियों की मांगों का समाधान बातचीत के माध्यम से होना चाहिए।
संघ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की है कि संबंधित मंत्रियों को निर्देश देकर हड़ताली कर्मचारियों के साथ तत्काल वार्ता कराई जाए और सहमति बनने के बाद लंबित मांगों से संबंधित पत्र जारी किए जाएं। संघ ने कहा कि सरकार को आंदोलन को कमजोर करने के बजाय बातचीत, विश्वास और न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच कूड़ा उठाने पहुंचे नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। बुधवार को वह पुलिस बल के साथ अर्थमूवर मशीन और डंपर लेकर एनआईटी-5 रेलवे रोड पर कूड़ा उठवाने पहुंचे थे। इसकी भनक लगते ही हड़ताल पर बैठे नगर निगम कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कार्यकारी अभियंता का घेराव कर विरोध शुरू कर दिया। कर्मचारियों के बढ़ते विरोध को देखते हुए अधिकारी को वापस लौटना पड़ा।
हड़ताल के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की ओर से कूड़ा उठाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हड़ताली कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा ने हड़ताल को लेकर सरकार से तत्काल बातचीत करने की मांग की है। संघ के राज्य अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय, कराधान एवं आपदा प्रबंधन विभागों से जुड़े कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं। इससे कर्मचारी और आम जनता दोनों परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हड़ताल समाप्त कराने के लिए गंभीर बातचीत करने के बजाय आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। शास्त्री ने कहा कि पांच अगस्त के बाद मंत्री विपुल गोयल की ओर से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के साथ कोई सार्थक बातचीत नहीं की गई है। कर्मचारियों की मांगों का समाधान बातचीत के माध्यम से होना चाहिए।
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संघ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की है कि संबंधित मंत्रियों को निर्देश देकर हड़ताली कर्मचारियों के साथ तत्काल वार्ता कराई जाए और सहमति बनने के बाद लंबित मांगों से संबंधित पत्र जारी किए जाएं। संघ ने कहा कि सरकार को आंदोलन को कमजोर करने के बजाय बातचीत, विश्वास और न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए।
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