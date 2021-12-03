Faridabad News: एक सप्ताह में बिजली शिकायतें 112 प्रतिशत बढ़ीं, 10 हजार के करीब पहुंचा आंकड़ा

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। फरीदाबाद में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास 7 से 13 अक्तूबर के बीच करीब 10 हजार शिकायतें पहुंचीं। इसके मुकाबले 30 सितंबर से 6 अक्तूबर के बीच 4705 शिकायतें दर्ज हुई थीं। इस तरह एक सप्ताह में शिकायतों की संख्या करीब 112.5 प्रतिशत बढ़ गई। इस सप्ताह सोमवार को सबसे ज्यादा करीब 3000 शिकायतें दर्ज की गईं।एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद, सेक्टर-15, सेक्टर-21, सेक्टर-31, सेक्टर-37, सेक्टर-46 और बल्लभगढ़ सहित कई क्षेत्रों में बिजली कटौती, कम वोल्टेज, तारों और ट्रांसफार्मरों से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। बार-बार बिजली जाने से घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं, कम वोल्टेज के कारण बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है।दोगुने से ज्यादा हुईं शिकायतेंविभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सप्ताह के मुकाबले बिजली संबंधी शिकायतों में 5295 की वृद्धि हुई है। यानी शिकायतों का आंकड़ा दोगुने से भी अधिक हो गया है। सोमवार को एक ही दिन में करीब 3000 शिकायतें दर्ज होना बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।अधीक्षण अभियंता अमित कम्बोज ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता और तकनीकी समस्याओं के कारण आपूर्ति प्रभावित हो रही है। व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम जारी है। इसके साथ ही बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मरों और अन्य उपकरणों का रखरखाव कराया जा रहा है।