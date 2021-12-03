Faridabad News: आठ पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्ति पर दी विदाई

फरीदाबाद। पुलिस विभाग में लंबे समय तक सेवाएं देने वाले आठ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सोमवार को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। सेक्टर-21सी स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित समारोह में सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों के योगदान को याद किया गया।सेवानिवृत्त होने वालों में इंस्पेक्टर जान मोहम्मद, चरण सिंह, राधेलाल, चतर भुज, जीवनलाल, ईएसआई करण सिंह, सतीश कुमार और ईएचसी जगदीश शामिल रहे। समारोह में सहायक पुलिस आयुक्त सराय संदीप सहित विभिन्न शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।