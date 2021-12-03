Faridabad News: सैनिक दिनेश वशिष्ठ को शहीद का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे

पत्नी को सरकारी नौकरी और गांव में स्मारक बनवाने की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासनसंवाद न्यूज़ एजेंसी।छांयसा। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले गांव हीरापुर के सैनिक दिनेश वशिष्ठ के परिजनों को सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ गांव पहुंचे। उन्होंने दिनेश वशिष्ठ की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने परिवार की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।मुकेश वशिष्ठ ने कहा कि सैनिक दिनेश वशिष्ठ के परिवार की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उनकी पहली प्राथमिकता सैनिक दिनेश वशिष्ठ को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करना है। इसके साथ ही उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने और गांव में उनके नाम पर स्मारक बनवाने की मांग को भी सरकार तक पहुंचाया जाएगा।