फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Efforts will be made to have soldier Dinesh Vashishth accorded the status of a martyr.

Faridabad News: सैनिक दिनेश वशिष्ठ को शहीद का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे

Thu, 22 Oct 2026 01:01 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Efforts will be made to have soldier Dinesh Vashishth accorded the status of a martyr.
सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने परिजनों को सांत्वना दी
विज्ञापन

पत्नी को सरकारी नौकरी और गांव में स्मारक बनवाने की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन

संवाद न्यूज़ एजेंसी।
छांयसा। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले गांव हीरापुर के सैनिक दिनेश वशिष्ठ के परिजनों को सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ गांव पहुंचे। उन्होंने दिनेश वशिष्ठ की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने परिवार की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

मुकेश वशिष्ठ ने कहा कि सैनिक दिनेश वशिष्ठ के परिवार की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उनकी पहली प्राथमिकता सैनिक दिनेश वशिष्ठ को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करना है। इसके साथ ही उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने और गांव में उनके नाम पर स्मारक बनवाने की मांग को भी सरकार तक पहुंचाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed