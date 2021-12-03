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Faridabad News: डेढ़ साल के मासूम को कुत्ते ने किया घायल

Wed, 07 Oct 2026 12:59 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:59 AM IST
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Dog injures 18-month-old toddler.
पर्वतीय काॅलोनी में सुबह घर पर खेल रहा था बच्चा
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। पर्वतीय काॅलोनी में मंगलवार को घर में खेल रहे डेढ़ साल के मासूम पर कुत्ते के बच्चे ने हमला कर दिया। उसने बच्चे का चेहरा अपने दांतों से पकड़ लिया, जिससे मासूम घायल हो गया। घटना के समय बच्चे का पिता नौकरी पर गए थे और मां घर का काम कर रही थीं।

बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मां उसके पास पहुंची तो कुत्ते वहां से भाग गया। इसके बाद उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डेढ़ वर्षीय आयांश का परिवार किराये पर रहता है। मकान में भवन स्वामी का पालतू कुत्ता रहता है। आयांश के पिता फरीदाबाद में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। मंगलवार को जब आयांश अपने कमरे में खेल रहा था, तभी कुत्ते के बच्चा वहां पर आ गया। खेलने के दौरान ही उसने आयांश के ऊपर हमला कर दिया और उसके चेहरे पर काट लिया। चिकित्सकों ने बच्चे के घाव का प्राथमिक उपचार किया और रेबीज से सुरक्षित करने के लिए उसका टीकाकरण किया गया। बच्चे की हालत स्थिर होने पर उसे घर भेज दिया गया। हालांकि इस मामले में परिवार ने किसी तरह की शिकायत नहीं की है।
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