मां की मौत के बाद बेटे ने दी जान: रक्षाबंधन पर बहन से बंधवाई राखी, पिता को खाना खिलाने के बाद कर ली खुदकुशी

देर रात तक प्रवेश के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन सुबह परिजनों को जीआरपी पुलिस से सूचना मिली कि एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान प्रवेश के रूप में की। जीआरपी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।