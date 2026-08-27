Faridabad News: देवेंद्र बने खेल संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष

विज्ञापन





यह नियुक्ति संघ के नियमों एवं निर्देशों के अधीन रहेगी। देवेंद्र चंदीला ने बताया कि खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न राज्यों में खेल गतिविधियों को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करने के उद्देश्य से संगठन का विस्तार किया गया है। संवाद

विज्ञापन

फरीदाबाद। अखिल भारतीय आदिवासी खेल संघ की ओर से आदिवासी समाज के युवाओं एवं खिलाड़ियों को खेलों से जोड़ने के मकसद से संगठन का विस्तार किया गया। इसी क्रम में फरीदाबाद से देवेंद्र चंदीला को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।