संपत्ति के लिए प्रेमी संग ससुर का कत्ल: पति की बरसी पर खाने में दी नींद की गोलियां, फिर गोली मारी; हुई उम्रकैद

अभियोजन के अनुसार, बल्लभगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी भरत सिंह भाटी के नाम संपत्ति थी। उनके बेटे सूरज की 20 जनवरी 2021 को ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी। आरोप है कि गीता संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी और जब भरत सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए तो हत्या की साजिश रच डाली। 20 जनवरी 2022 की रात गीता ने खाने में गोलियां मिलाकर भरत सिंह को बेहोश किया। इसके बाद सैंडी घर पहुंचा और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों बदरपुर बॉर्डर पर किराये का कमरा लेकर रहने लगे, जहां से क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने पहले गीता और बाद में सैंडी को गिरफ्तार किया।