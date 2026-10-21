फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Daughter in law and her lover sentenced to life imprisonment for murdering father in law over property

संपत्ति के लिए प्रेमी संग ससुर का कत्ल: पति की बरसी पर खाने में दी नींद की गोलियां, फिर गोली मारी; हुई उम्रकैद

Wed, 21 Oct 2026 08:29 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: Akash Dubey Updated Wed, 21 Oct 2026 08:29 PM IST
सार

संपत्ति हड़पने को बहू गीता और प्रेमी दलीप को ससुर भरत सिंह भाटी की हत्या के लिए उम्रकैद हुई है। गीता ने नींद की गोली देकर बेहोश किया, प्रेमी ने गोली मारी है।

विज्ञापन
Daughter in law and her lover sentenced to life imprisonment for murdering father in law over property
ससुर की हत्या में पत्नी को उम्रकैद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

संपत्ति हड़पने की साजिश के तहत ससुर की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने 21 अक्तूबर को बहू गीता और उसके प्रेमी दलीप उर्फ सैंडी उर्फ कालिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने गीता पर उम्रकैद के साथ दो लाख रुपये और दलीप पर उम्रकैद के साथ दो लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने माना कि 20 जनवरी 2022 की रात, जो गीता के पति सूरज की बरसी का दिन था, उसने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर ससुर भरत सिंह भाटी को बेहोश किया और इसके बाद उसके प्रेमी ने देशी पिस्तौल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

विज्ञापन
Trending Videos

अभियोजन के अनुसार, बल्लभगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी भरत सिंह भाटी के नाम संपत्ति थी। उनके बेटे सूरज की 20 जनवरी 2021 को ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी। आरोप है कि गीता संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी और जब भरत सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए तो हत्या की साजिश रच डाली। 20 जनवरी 2022 की रात गीता ने खाने में गोलियां मिलाकर भरत सिंह को बेहोश किया। इसके बाद सैंडी घर पहुंचा और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों बदरपुर बॉर्डर पर किराये का कमरा लेकर रहने लगे, जहां से क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने पहले गीता और बाद में सैंडी को गिरफ्तार किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

पिस्तौल खरीदने के लिए दिए थे चार हजार रुपये
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट के अनुसार, घटनास्थल से बरामद .315 बोर के कारतूस के खोखे और गोली का मिलान उस देसी पिस्तौल से हुआ, जो सह-आरोपी के कब्जे से बरामद की गई थी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गीता ने ससुर की हत्या की साजिश के तहत देसी पिस्तौल खरीदने के लिए सैंडी को चार हजार रुपये दिए थे।

विज्ञापन

सैंडी पर पहले से दर्ज हैं 11 आपराधिक मामले
अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के अनुसार, गुरुग्राम निवासी दलीप उर्फ सैंडी उर्फ कालिया से गीता की पिछले 6-7 वर्षों से जान-पहचान थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। सैंडी पहले भी हत्या जैसे गंभीर मामलों में जेल जा चुका था और उसके खिलाफ पूर्व में 11 अन्य आपराधिक मामले दर्ज थे।

34 गवाह, 64 दस्तावेजी साक्ष्य, 59वीं पेशी पर फैसला
मुकदमे के दौरान अभियोजन ने 34 गवाह पेश किए और 64 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के सामने रखे। सुनवाई के दौरान कुछ गवाह अपनी गवाही से मुकर भी गए, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर दोनों को दोषी माना। इस मामले में कुल 58 सुनवाई हुईं और 59वीं पेशी पर अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed