Faridabad News: भूपानी थाने के सामने टूटी सड़क से परेशानी

फरीदाबाद। भूपानी थाने के सामने सड़क की बदहाल हालत से राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। बारिश के बाद इनमें पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे वाहन चालकों को बेहद संभलकर निकलना पड़ता है।वाहन चालक सौरभ ने बताया कि यह सड़क काफी समय से बदहाल है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बारिश होते ही पूरी सड़क तालाब बन जाती है। यहां तो बिना बारिश के भी गड्ढों के कारण गाड़ियों का संतुलन बिगड़ जाता है। वहीं राहगीर सुधांशु ने बताया कि जलभराव के कारण पैदल निकलने के लिए भी लोगों को रास्ता तलाशना पड़ता है। सड़क की मरम्मत नहीं होने से समस्या बनी हुई है। प्रशासन को कई बार इस समस्या कि जानकारी दी गई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया।