Faridabad News: बल्लभगढ़ बस डिपो में बुधवार को रही भीड़

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संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। रक्षाबंधन पर बहनों ने मायके जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को सुबह से ही बल्लभगढ़ बस डिपो पर अलीगढ़ और आगरा जाने वाली बसों में सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक भीड़ दिखाई दी। महिलाएं अपने परिवार के साथ मायके के लिए रवाना होती नजर आईं।यूपी रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा बृहस्पतिवार सुबह 6:00 बजे से शुरू होकर 29 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेगी। वहीं हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। दोनों राज्यों की ओर से मुफ्त यात्रा का लाभ मिलने के कारण बसों में भीड़ बढ़ने की संभावना है।बल्लभगढ़ बस डिपो ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ड्यूटी इंचार्ज जयपाल राठी ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे के बाद अलीगढ़, आगरा समेत कई रूटों पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बुधवार को भी इन रूटों पर यात्रियों की संख्या बढ़ी रही।चालक और परिचालकों की छुट्टियां रद्दआम दिनों में बल्लभगढ़ डिपो से अलीगढ़ और आगरा रूट पर करीब 10-10 बसें चलती हैं। रक्षाबंधन को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ाकर करीब 50 तक की जाएगी। चालक और परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी बसों की जांच कर तकनीकी खराबियों को भी दूर कराया गया है, ताकि त्योहार के दौरान यात्रियों को परेशानी न हो।