Faridabad News: सेक्टर-61 में तेजी से चल रहा इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो का निर्माण

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संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शहर से जोड़ने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आने वाले समय में लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए 100 से अधिक ई बसें संचालित होंगी। सेक्टर-61 में इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो सहित चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। चार्जिंग स्टेशन की चहारदीवारी का काम पूरा हो गया है। अब उसमें फाउंडेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अलावा बसों को खड़ा करने के लिए शेड बनाने का कार्य शुरू होने वाला है। शहर में पहले चरण में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। इन बसों का संचालन फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की ओर से किया जाएगा।सेक्टर-61 में सिटी बस डिपो के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने करीब पांच एकड़ जमीन निर्धारित की है। यह जमीन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के लिंक रोड से करीब दो किलोमीटर अंदर है। जमीन की कीमत अधिक होने के कारण एफएमडीए के लिए सीधे डिपो का निर्माण करना संभव नहीं हो सका था। इसके चलते करीब दो साल से योजना कागजी प्रक्रिया में अटकी हुई थी। अब एचएसवीपी को डिपो का निर्माण कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सिटी बस डिपो के निर्माण पर करीब छह करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए करीब तीन करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। डिपो के ग्राउंड फ्लोर पर बसों के संचालन से संबंधित सुविधाएं होंगी, जबकि ऊपर एचएसवीपी की ओर से व्यावसायिक परिसर विकसित करने की योजना है।डिपो में फाउंडेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं अधिकारियों के लिए बनाए जाने वाले कार्यालय भी लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। - संदीप दहिया, अधीक्षण अभियंता, एचएसवीपी