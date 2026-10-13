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Faridabad News: सोसाइटियों में टैंकरों से पानी पहुंचाने के लिए नहीं मिल रही कंपनियां

Tue, 13 Oct 2026 10:53 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:53 PM IST
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Companies are not available to supply water via tankers to housing societies.
मानवाधिकार आयोग ने निर्देश के बाद नगर निगम दो बार निकाल चुका है टेंडर
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर की पॉश सोसाइटियों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए नगर निगम को कंपनियां नहीं मिल रही हैं। मानवाधिकार आयोग के निर्देश आने के बाद निगम पानी के टैंकर पहुंचाने के लिए एक महीने में दो बार टेंडर निकाल चुका है, लेकिन कंपनियों ने इसमें जरा भी रुचि नहीं दिखाई। कोई आवेदन न आने के कारण अब भी सोसाइटियों का हाल वैसा ही है और लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
सेक्टर-49 स्थित अचीवर्स सोसाइटी (कालिंदी हिल) में रहने वाले लगभग 500 परिवारों को पिछले 20 साल से पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। यहां नियमित रूप से सार्वजनिक जलापूर्ति नहीं हो रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग को की थी। शिकायत सामने आने के बाद आयोग सख्त हुआ था और नगर निगम फरीदाबाद और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) से इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।
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वहीं, स्थायी व्यवस्था होने तक सोसाइटी के लोगों को सरकारी टैंकरों से मुफ्त और निर्बाध पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि सोसाइटियों में पानी सप्लाई करने के लिए कवायद की जा रही है। जैसे ही कंपनी का चयन होगा तो टैंकर से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी।
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