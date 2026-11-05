फरीदाबाद: विजिलेंस अधिकारी बन सीएमओ को धमकी, बोला- नौकरी से हटवा दूंगा; आरोपी राजपाल गिरफ्तार

फरीदाबाद के बीके अस्पताल में एक व्यक्ति ने खुद को विजिलेंस अधिकारी बताया। उसने अस्पताल के सीएमओ जयंत आहूजा को नौकरी से हटवाने की धमकी दी। आरोपी व्यक्ति ने अस्पताल के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी रौब झाड़ा। उसने उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया।

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उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर सीएमओ जयंत आहूजा को उस पर शक हुआ। उन्होंने तत्काल डायल-112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया। पुलिस उसे एनआईटी नंबर-3 चौकी ले गई। पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपी की पहचान राजपाल के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का निवासी बताया गया है।