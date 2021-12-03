Faridabad News: मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद होने से दिल्ली जाने वालों की बढ़ेगी परेशानी

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। फरीदाबाद से हर दिन दिल्ली की मेट्रो यात्रा करने वाले नौकरी पेशा लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। दिल्ली में 10 अक्तूबर को प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शनों के चलते 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शुक्रवार रात से ही बंद कर दिए गए हैं ।फरीदाबाद से बड़ी संख्या में लोग नौकरी, कारोबार और अन्य जरूरी कामों के लिए दिल्ली आते-जाते हैं। इनमें कई लोग दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, आईटीओ और जनपथ जैसे इलाकों में पहुंचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। इन स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद होने पर यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने पड़ेंगे। इससे सफर में अतिरिक्त समय लग सकता है और बस या ऑटो जैसे दूसरे साधनों पर निर्भरता बढ़ सकती है।दिल्ली पुलिस के पत्र में केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, आईटीओ, जनपथ, नई दिल्ली, मंडी हाउस, कश्मीरी गेट, खान मार्केट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली गेट, लाजपत नगर, आश्रम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जसोला, कालिंदी कुंज, सराय काले खां-निजामुद्दीन स्टेशन और जंगपुरा समेत 57 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। फरीदाबाद से वायलेट लाइन के जरिये दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए केंद्रीय सचिवालय और कश्मीरी गेट जैसे स्टेशन अहम हैं। इन स्टेशनों पर प्रवेश-निकास बंद रहने की स्थिति में यात्रियों को दूसरे स्टेशन से मेट्रो बदलनी पड़ सकती है। वहीं, कुछ स्टेशनों से गुजरने वाली मेट्रो की आवृत्ति कम होने पर यात्रियों को ट्रेन के लिए अधिक इंतजार करना पड़ सकता है।दिल्ली जाने वाले नौकरीपेशा लोगों को घर से निकलने से पहले अपने गंतव्य स्टेशन की स्थिति की जानकारी लेनी होगी। इससे बंद स्टेशन पर पहुंचने के बाद वैकल्पिक साधन तलाशने की परेशानी से बचा जा सकता है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने स्टेशनों के गेट बंद करने और मेट्रो की आवृत्ति कम करने का अनुरोध किया है। यात्रियों को डीएमआरसी की आधिकारिक सूचना के आधार पर ही अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए।दिल्ली में नौकरी करने के लिए रोजाना मेट्रो से सफर करता हूं। मंडी हाउस स्टेशन का गेट बंद मिला तो दूसरे स्टेशन पर उतरकर आगे जाना पड़ेगा। इससे दफ्तर पहुंचने में देरी हो जाएगी। - अभिषेक, यात्रीमेट्रो से दिल्ली जाना सुविधाजनक रहता है, लेकिन स्टेशन बंद होने पर दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। इससे परेशानी और बढ़ जाएगी। - विपीन, यात्रीअगर स्टेशन बंद रहता है या ट्रेनें कम चलती हैं, मेरा पूरा टाइम-टेबल बिगड़ जाएगा। मजबूरी में कैब या ऑटो का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे समय तो बर्बाद होगा ही, जेब पर भी सीधे डबल असर पड़ेगा। - पूजा, यात्रीकश्मीरी गेट दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा इंटरचेंज स्टेशन है, जहां से मुझे आगे जाने के लिए मेट्रो बदलकर अगली मेट्रो लेनी होती है, लेकिन अब दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। - भीम, यात्री