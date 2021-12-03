Faridabad News: डिवाइडर से झाड़ियां साफ कर दिया स्वच्छता का संदेश

फरीदाबाद। सेक्टर-75 स्थित बीपीटीपी क्षेत्र में टेरा लवेनियम सोसाइटी के सामने सड़क के डिवाइडर पर उगी झाड़ियों की सफाई को लेकर वीर अभिमन्यु शाखा के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्वयंसेवकों ने सड़क के डिवाइडर पर उगी झाड़ियों और अनावश्यक वनस्पति को हटाकर आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा किया।स्वयंसेवक संजय गर्ग ने लोगों को शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें आम नागरिकों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। सभी को अपने आसपास सफाई रखने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया।