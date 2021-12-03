फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   City intersections to light up for Diwali; Municipal Corporation begins preparations.

Faridabad News: दिवाली पर जगमगाएंगे शहर के चौक-चौराहे, नगर निगम ने शुरू की तैयारी

Thu, 15 Oct 2026 01:27 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
City intersections to light up for Diwali; Municipal Corporation begins preparations.
सात दिन के लिए लाइटें किराये पर लेगा निगम, 36 लाख रुपये होंगे खर्च
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। दिवाली पर शहर के प्रमुख चौक-चौराहे, सड़कें और सरकारी इमारतें रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाएंगी। इसके लिए नगर निगम ने बड़खल डिवीजन में विशेष सजावट की तैयारी शुरू कर दी है। निगम की ओर से एलईडी फोकस लाइट (आरजीबी), राइस लड़ी और प्रोजेक्शन लाइट किराये पर लेकर लगाने की तैयारी है। इस योजना पर नगर निगम 36 लाख रुपये खर्च करेगा। इन लाइटों को सात दिन के लिए लगाया जाएगा। इससे दिवाली के दौरान शहर के प्रमुख स्थानों की सुंदरता बढ़ाने और त्योहार का माहौल आकर्षक बनाने की योजना है।

नगर निगम की इस व्यवस्था के तहत विभिन्न चौक, भवनों और सड़कों को रोशनी से सजाया जाएगा। आरजीबी एलईडी फोकस लाइटों से अलग-अलग रंगों की रोशनी की व्यवस्था होगी। वहीं, राइस लड़ी और प्रोजेक्शन लाइटों के माध्यम से प्रमुख स्थानों को सजाया जाएगा। दिवाली पर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ने वाली रौनक के बीच यह सजावट शहर की खूबसूरती बढ़ाने में मददगार होगी।
विज्ञापन


नगर निगम ने लाइटें खरीदने के बजाय किराये पर लगाने की योजना बनाई है। इसके तहत चयनित एजेंसी को निर्धारित स्थानों पर लाइटें लगाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। काम की अवधि सात दिन तय की गई है। इस पर अनुमानित 36 लाख रुपये खर्च होंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सजावट के स्थानों और काम की विस्तृत योजना स्पष्ट होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

-
वर्जन
दिवाली पर शहर को आकर्षक रोशनी से सजाने की योजना बनाई गई है। बड़खल डिवीजन में विभिन्न चौक-चौराहों, सड़कों और भवनों पर लाइटें लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।- नितिन कादयान, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें