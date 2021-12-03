Faridabad News: बार चुनाव के लिए होर्डिंग लगाकर प्रचार में जुटे उम्मीदवार
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:55 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:55 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने प्रचार तेज कर दिया है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी अधिवक्ताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शहर में होर्डिंग लगवा रहे हैं। प्रमुख चौराहों, फ्लाईओवर और अन्य व्यस्त स्थानों पर उम्मीदवारों के प्रचार से जुड़े होर्डिंग नजर आने लगे हैं। उम्मीदवारों की ओर से शहर के अलग-अलग हिस्सों में बड़े आकार के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। इनमें प्रत्याशियों की तस्वीर के साथ पद और चुनाव से जुड़े संदेश लिखे गए हैं।
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फरीदाबाद। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने प्रचार तेज कर दिया है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी अधिवक्ताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शहर में होर्डिंग लगवा रहे हैं। प्रमुख चौराहों, फ्लाईओवर और अन्य व्यस्त स्थानों पर उम्मीदवारों के प्रचार से जुड़े होर्डिंग नजर आने लगे हैं। उम्मीदवारों की ओर से शहर के अलग-अलग हिस्सों में बड़े आकार के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। इनमें प्रत्याशियों की तस्वीर के साथ पद और चुनाव से जुड़े संदेश लिखे गए हैं।