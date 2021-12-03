Faridabad News: भाजपा महिला मोर्चा ने निकाला विरोध मार्च

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फरीदाबाद। बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर भाजपा जिला फरीदाबाद और फरीदाबाद महानगर महिला मोर्चा ने मंगलवार को संयुक्त रूप से विरोध मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के आह्वान पर महिला कार्यकर्ताओं ने सेक्टर-16 स्थित क्यूआरजी मरिंगो चौक, ओल्ड फरीदाबाद में प्रदर्शन किया। इस दौरान जेएनयू की 11 छात्राओं से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका और नारेबाजी की। भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल ने मामले में कांग्रेस नेतृत्व से जवाबदेही तय करने की मांग की।

संवाद न्यूज एजेंसी