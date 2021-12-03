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फरीदाबाद। पृथला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रघुबीर तेवतिया ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने और जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने बृहस्पतिवार को पृथला गांव में ''वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल'' कार्यक्रम में यह बात कही। तेवतिया ने कहा कि भाजपा जनता के जनादेश के बजाय वोट चोरी के सहारे सत्ता में आई है। उन्होंने सरकार पर धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। विधायक ने बताया कि राम मंदिर के चंदे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर जवाबदेही से बच रही है। युवा कांग्रेस हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया ने कहा, वोट प्रत्येक नागरिक का सांविधानिक अधिकार है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूची की पारदर्शिता को जरूरी बताया। कार्यक्रम में पृथला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण तंवर सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद