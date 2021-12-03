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Faridabad News: सेवा संकल्प अभियान के तहत मिल रहा योजनाओं का लाभ

Thu, 15 Oct 2026 01:25 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:25 AM IST
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Benefits of schemes being availed under the 'Seva Sankalp Abhiyan'
अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए जिले में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के नागरिक विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। पटेल नगर निवासी संतोष कुमार सिंह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे परिवार की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। सेक्टर-3 निवासी आमना खान को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ मिल रहा है। इस आर्थिक सहायता से बुजुर्गों को दैनिक जरूरतें पूरी करने में सहारा मिलता है।


इसी तरह, आनंद कुमार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत नांदेड़ साहिब के दर्शन किए। उन्होंने इस सुविधा के लिए हरियाणा सरकार का आभार जताया। सेक्टर-4 के प्रेम नगर निवासी गुलिस्ता को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ मिला है। यह योजना बेटियों के कल्याण और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
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