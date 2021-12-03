फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Attack on a family in Dabua Colony

Faridabad News: डबुआ कॉलोनी में परिवार पर हमला

Wed, 21 Oct 2026 12:15 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
Attack on a family in Dabua Colony
बेटे को बचाने पहुंची मां से भी मारपीट, बेटी पर चाकू से हमला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। डबुआ कॉलोनी के बी-ब्लॉक में परिवार पर दो बार हमला किया गया। आरोप है कि 12 अक्तूबर की रात 10 से 15 युवकों ने घर का गेट तोड़कर परिवार के सदस्यों पर हॉकी और डंडों से हमला किया। इस हमले में मां, बेटे और बेटी को चोटें आई हैं।

पुलिस को दी शिकायत में कामिनी देवी ने बताया कि 12 अक्तूबर की रात करीब नौ बजे उनके छोटे बेटे को गली में पीटा जा रहा था। आरोपी सोहित, बोन्चा और डोरीमोनी सहित अन्य युवकों पर मारपीट का आरोप है। बेटे को बचाने पहुंची कामिनी देवी के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। उसी रात करीब 12 बजे 10 से 15 युवक उनके घर में घुस आए। हमलावरों ने परिवार के सदस्यों पर हॉकी, डंडों और पत्थरों से हमला किया। कामिनी देवी की बड़ी बेटी हिना पर चाकू से वार किया गया, जिससे उसकी उंगली में चोट लग गई। मेडिकल रिपोर्ट में उंगली की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। परिवार ने हमलावरों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed