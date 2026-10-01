Faridabad News: दुकानदार से मारपीट कर मोबाइल और रुपये छीने

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गांव नैकपुर कन्नौज निवासी नकुल सहदेव उर्फ सौरभ ने बताया कि वह फिलहाल सेक्टर-58 स्थित फौजी ढाबे के पास रहता है और निहाल मार्केट में दुकान करता है। 29 सितंबर की शाम करीब छह बजे एक युवक पिकअप से उसकी दुकान के पास आया और गाड़ी में बैठकर शराब पीने लगा। सामान लेने के दौरान उसकी नकुल से कहासुनी हो गई। नकुल के अनुसार रात करीब 10:40 बजे दुकान बंद कर वह नकदी लेकर बाइक से घर जाने लगा। इसी दौरान पिकअप सवार युवक ने तीन अन्य युवकों को बुला लिया। चारों ने उसे रास्ते में रोककर मारपीट शुरू कर दी। संवाद

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फरीदाबाद। सेक्टर-58 स्थित निहाल मार्केट में शराब ठेके के पास पानी, सोडा और नमकीन की दुकान चलाने वाले युवक के साथ चार युवकों ने मारपीट कर मोबाइल और 10 हजार रुपये छीन लिए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सेक्टर-58 थाना पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।