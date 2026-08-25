Faridabad News: शादी को लेकर विवाद में मारपीट, प्राथमिकी दर्ज
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:49 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:49 PM IST
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फरीदाबाद। संजय कॉलोनी में पड़ोसी की बेटी से शादी करने को लेकर हुए विवाद में आठ लोगों के घायल होने के मामले में पुलिस ने अब प्राथमिकी दर्ज की है। 23 अगस्त की रात हुए विवाद के बाद 24 अगस्त को भी दोनों परिवारों के बीच मारपीट हुई थी।
हरि सिंह की शिकायत और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर थाना मुजेसर में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरि सिंह ने शिकायत में बताया कि उनके बेटे जितेंद्र ने 20 अगस्त को पड़ोसी तेजपाल की बेटी भारती से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। परिवार को इसकी जानकारी 21 अगस्त को मिली। इसके बाद से तेजपाल और उसके परिवार के लोग रंजिश रखने लगे।शिकायत के अनुसार 23 अगस्त की रात तेजपाल और उसके परिवार के लोगों ने उनके परिवार के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस ने घायलों को मेडिकल जांच के लिए भेजा था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में हरि सिंह समेत परिवार के आठ लोगों को चोटें दर्ज हैं। संवाद
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हरि सिंह की शिकायत और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर थाना मुजेसर में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरि सिंह ने शिकायत में बताया कि उनके बेटे जितेंद्र ने 20 अगस्त को पड़ोसी तेजपाल की बेटी भारती से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। परिवार को इसकी जानकारी 21 अगस्त को मिली। इसके बाद से तेजपाल और उसके परिवार के लोग रंजिश रखने लगे।शिकायत के अनुसार 23 अगस्त की रात तेजपाल और उसके परिवार के लोगों ने उनके परिवार के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस ने घायलों को मेडिकल जांच के लिए भेजा था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में हरि सिंह समेत परिवार के आठ लोगों को चोटें दर्ज हैं। संवाद
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