फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Artists busy with preparations for the Ramlila performance.

Faridabad News: रामलीला मंचन की तैयारियों में जुटे कलाकार

Mon, 21 Sep 2026 12:36 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Artists busy with preparations for the Ramlila performance.
सीता स्वयंवर, राम वनवास और सीता हरण के प्रसंगों का अभ्यास तेज
विज्ञापन




हेमलता



बल्लभगढ़। शहर में रामलीला मंचन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कलाकार संवाद, अभिनय और मंचन का अभ्यास कर रहे हैं। खास बात यह है कि श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी की रामलीला में गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों के साथ उर्दू शब्दों से सजे संवाद सुनने को मिलेंगे।
राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, हनुमान और अंगद के पात्रों के संवादों में हिंदी और उर्दू का ऐसा मेल दिखाई देता है, जो गंगा-जमुना तहजीब की मिसाल पेश करता है। कमेटी के मुख्य निर्देशक अनिल चावला के अनुसार, करीब सात दशक पहले शुरू हुई इस रामलीला की पटकथा की परंपरा आज भी आगे बढ़ रही है। देश के विभाजन के दौरान उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत के बन्नू, डेरा इस्माइल खान, कोहाट और पेशावर से आए परिवारों ने अपनी रामलीला की परंपरा और पटकथा को भी साथ रखा। बाद में इसमें राधेश्याम और जसवंत सिंह टोहानवी की लिखी रामायण के अंश भी जोड़े गए। 12 नवंबर 1976 को रामलीला का रजिस्टर तैयार किया गया था, जिसे जरूरत के अनुसार मामूली बदलाव के साथ अब तक इस्तेमाल किया जा रहा है।
विज्ञापन




राम वनवास के प्रसंग में लक्ष्मण के संवाद में ‘मुकम्मल’, ‘तख्त’, ‘हवस’, ‘यकीं’ और ‘कजा’ जैसे शब्द सुनाई देते हैं। वहीं सीता हरण के दौरान रावण के संवादों में ‘तकदीर’, ‘तदबीर’ और ‘सत्कार’ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। परशुराम-लक्ष्मण संवाद में ‘सितमगर’, ‘फौलाद’, ‘नाहर’, ‘शरर’, ‘आतिशे कहर’ और ‘तूफान’ जैसे शब्द संवाद को प्रभावशाली बनाते हैं। कलाकारों को इन शब्दों के अर्थ और सही उच्चारण का भी अभ्यास कराया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एलएलबी फाइनल ईयर की छात्रा दिपांशी निभाएंगी सीता का किरदार



फरीदाबाद की सबसे पुरानी विजय रामलीला कमेटी के कलाकारों ने रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलाकार इन दिनों सीता स्वयंवर सहित रामायण के विभिन्न प्रसंगों के मंचन का अभ्यास कर रहे हैं। कमेटी के पदाधिकारियों के अनुसार इस बार रामलीला का मंचन पूर्व चेयरमैन एवं निर्देशक विश्वबंधु शर्मा को समर्पित रहेगा। कमेटी के चेयरमैन टेकचंद नागपाल और महासचिव नवीन अरोड़ा ने बताया कि रामलीला मंचन से पहले छह अक्टूबर को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसका पाठ रसराज़ महाराज करेंगे। इसके बाद सात से 21 अक्टूबर तक रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन होगा। रामलीला में सीता का किरदार एलएलबी फाइनल ईयर की छात्रा दिपांशी अरोड़ा निभाएंगी।




जागृति रामलीला की ओर से अभ्यास शुरू



जागृति रामलीला कमेटी के कार्यकारी सदस्य योगेश भाटिया ने बताया कि कलाकार पिछले एक सप्ताह से नियमित रिहर्सल कर रहे हैं। भगवान राम की भूमिका अनिल गाढ़ी और रावण की भूमिका संजय भाटिया निभाएंगे। लक्ष्मण का राकेश भाटिया, हनुमान का सिमरन भाटिया, दशरथ का प्रीतम सिंह और सीता का किरदार सलोनी निभाएंगीं। इसके अलावा मेघनाद की भूमिका नितिन, विभीषण और नारद की कमल कपूर, सुग्रीव की शिवम, बाली की प्रीतम और ताड़का की भूमिका सनी सिंह निभाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed