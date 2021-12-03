Faridabad News: 15 करोड़ की कोकीन बरामदगी मामले में एक और विदेशी नागरिक गिरफ्तार

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। लकड़पुर में करीब 15 करोड़ रुपये कीमत के मादक पदार्थ बरामद होने के मामले में अपराध शाखा ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नाइजीरियाई नागरिक हम्फ्री के रूप में हुई है, उसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया।हम्फ्री नोएडा में अवैध रूप से रह रहा था और उसका वीजा भी एक्सपायर हो चुका था। शुक्रवार को आरोपी का बीके अस्पताल में मेडिकल कराया गया। क्राइम ब्रांच एनआईटी और एनसीबी दिल्ली की संयुक्त टीम ने 15-16 सितंबर की रात लकड़पुर स्थित एक मकान से 2.337 किलोग्राम कोकीन, 26 ग्राम एम्फेटामाइन, 1.378 किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ और 50 हजार रुपये बरामद किए थे। इस मामले में नाइजीरिया और कैमरून के तीन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था।जांच के दौरान पुलिस को हम्फ्री के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने नोएडा में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में उससे मादक पदार्थ की सप्लाई, स्रोत और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उसके भारत में रहने से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। पहले गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर ले चुकी है। अब हम्फ्री से पूछताछ के आधार पर मादक पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।