Faridabad News: अमन-11 ने आयान-11 को हराया
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:41 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:41 PM IST
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फरीदाबाद। आरके क्रिकेट ग्राउंड में अमन-11 ने आयान-11 को छह विकेट से हराया। आयान-11 ने 28.3 ओवर में 282 रन बनाए। कुणाल वर्मा ने 115 और क्षितिज राजोरिया ने 57 रन की पारी खेली। अमन-11 की ओर से अदव्य ने चार और अमन पांडे ने तीन विकेट लिए। जवाब में अमन-11 ने 23.3 ओवर में चार विकेट खोकर मैच जीत लिया। अमन पांडे ने 56 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए। रॉबिन खेरी ने 61 रन और नबजीत रॉय ने नाबाद 54 रन बनाए। 102 रन और तीन विकेट लेने वाले अमन पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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