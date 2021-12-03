फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   After the woman's death, her mother accused the husband of murder.

Faridabad News: महिला की मौत के बाद मां ने पति पर लगाया हत्या का आरोप

Tue, 06 Oct 2026 12:37 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
After the woman's death, her mother accused the husband of murder.
मां बोली- बेटी के साथ पहले भी मारपीट करता था सुरेंद्र
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। भूड़ कॉलोनी में सोनी की फंदा लगाकर मौत के मामले में सोमवार को नया विवाद सामने आया। बेटी की मौत की सूचना मिलने पर बीके नागरिक अस्पताल पहुंची मृतका की मां भूरी देवी ने उसके पति सुरेंद्र पर हत्या का शक जताते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया।

भूरी देवी का कहना है कि सुरेंद्र शादी के बाद से ही उसकी बेटी को परेशान करता था और कई बार उसके साथ मारपीट करता था। उसने बीच में पड़कर कई बार दोनों को समझाया था लेकिन इसके बावजूद मारपीट जारी रही। भूरी देवी ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद सुरेंद्र को उसके गांव से निकाल दिया गया था। मां का कहना है कि उसे शक है कि सोनी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या करने के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया है। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने सोमवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अभी परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed