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Faridabad News: कैंची से हमला करने का आरोपी गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 10:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:58 PM IST
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Accused of attacking with scissors arrested
फरीदाबाद। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में कहासुनी के बाद मुस्ताक पर कैंची से हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी अमन खान निवासी आदर्श नगर, बल्लभगढ़ को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि मुस्ताक और आरोपी के भतीजे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में अमन खान ने मुस्ताक पर कैंची से हमला कर दिया था। संवाद
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