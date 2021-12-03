Faridabad News: कारोबार करने का झांसा देकर ठगी, आरोपी गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। लेडीज वियर और रेडीमेड गारमेंट्स का थोक कारोबार करने का झांसा देकर एडवांस रकम हड़पने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान निखिल कमलेश भाई नाकरनी निवासी सरथाना, सूरत, गुजरात के रूप में हुई है।आरोपी फर्जी फर्म बनाकर कॉल सेंटर चला रहा था, जहां उसने कॉलिंग के लिए कुछ लड़कियों को काम पर रखा हुआ था। ऑनलाइन ऑर्डर मिलने पर आरोपी ग्राहकों से संपर्क कर माल भेजने के नाम पर एडवांस भुगतान अपने बैंक खातों में डलवा लेता था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, मामला जीवन नगर निवासी एक व्यापारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने 24 जून 2026 को जस्टडायल के जरिए लेडीज वियर के थोक कारोबार के लिए संपर्क किया था। पीड़ित व्यापारी को सूरत स्थित तुलसी टेक्सटाइल नाम की कथित फर्म की जानकारी मिली थी। फर्म की प्रतिनिधि बनकर युवती मीरा पटेल ने व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए कपड़ों के कैटलॉग और रेट भेजे। झांसे में आकर पीड़ित ने 37,800 रुपये के कपड़ों का ऑर्डर दिया और दो किस्तों में कुल 53,760 का भुगतान यूपीआई के माध्यम से आरोपी के बताए खातों में कर दिया। भुगतान मिलते ही आरोपियों के मोबाइल बंद हो गए और माल भी नहीं भेजा गया।एनआईटी साइबर थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपी को गुजरात के सूरत से दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने तुलसी टेक्सटाइल के नाम से फर्जी दस्तावेज पर फर्म बना रखी थी और फर्जी कॉलिंग सेंटर के जरिए व्यापारियों को जाल में फंसाता था। आरोपी के कब्जे से सात मोबाइल, एटीएम कार्ड, चेक बुक और 3,200 रुपये नकद बरामद किए हैं। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।