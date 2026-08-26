Faridabad News: तीन पर गाली-गलौज करने का आरोप

विज्ञापन

बल्लभगढ़। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक परिवार ने दो युवकों समेत तीन लोगों पर घर में जबरन घुसने की कोशिश करने, महिलाओं के साथ गाली-गलौज करने और दरवाजे पर चाकू से वार करने का मामला सामने आया है। मलेरना रोड निवासी मुरारी ने आदर्श नगर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार 25 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे तीन युवक बाइक पर सवार होकर उसके घर पहुंचे। शिकायतकर्ता के अनुसार, इनमें से एक की पहचान कृष्ण चौधरी और दूसरे की विजय के रूप में हुई है, जबकि तीसरा युवक बाइक पर मौजूद था। तीनों ने घर में घुसने का प्रयास किया और महिलाओं के साथ गाली-गलौज की। संवाद