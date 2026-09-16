होटल में बेरोजगार युवती से दुष्कर्म: जिससे नौकरी दिलवाने की उम्मीद बांधी, उसी ने बनाया हवस का शिकार; आपबीती

ऑनलाइन नौकरी की तलाश में बायोडाटा डालने वाली नोएडा निवासी युवती को नौकरी दिलाने के बहाने फरीदाबाद बुलाकर होटल ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने घटना के बाद किसी को बताने या पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। युवती की शिकायत पर एनआईटी थाना पुलिस ने सात सितंबर को आरोपी प्रवीन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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