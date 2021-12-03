Faridabad News: चुनावी अनियमितताओं के विरोध में जंतर-मंतर पर जुटेंगे आप कार्यकर्ता
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:24 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। चुनावी अनियमितताओं के आरोपों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ता शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र फौजदार ने बताया कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए फरीदाबाद से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे।
रविंद्र फौजदार ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर कार्यकर्ता प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है। चुनावी अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और संबंधित संस्थाओं की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे दिल्ली पहुंचने के लिए अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं। मेट्रो और अन्य परिवहन सेवाओं में संभावित बाधाओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करें। उन्होंने प्रदर्शन में शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से भाग लेने का आग्रह किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
फरीदाबाद। चुनावी अनियमितताओं के आरोपों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ता शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र फौजदार ने बताया कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए फरीदाबाद से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे।
रविंद्र फौजदार ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर कार्यकर्ता प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है। चुनावी अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और संबंधित संस्थाओं की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
विज्ञापन
उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे दिल्ली पहुंचने के लिए अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं। मेट्रो और अन्य परिवहन सेवाओं में संभावित बाधाओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करें। उन्होंने प्रदर्शन में शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से भाग लेने का आग्रह किया।
विज्ञापन