Faridabad News: सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दिया मानवता का संदेश

फरीदाबाद। नहर पार स्थित सतयुग दर्शन ट्रस्ट के तत्वावधान में मंगलवार को सतयुग दर्शन वसुंधरा स्थित सभागार में विश्व समभाव दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आत्मज्ञान, मानवता और समभाव का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने भौतिक ज्ञान के साथ आत्मिक ज्ञान को प्राथमिकता देने और जीवन में सदाचार अपनाने पर जोर दिया।कार्यक्रम का शुभारंभ ट्रस्ट के मार्गदर्शक सजन, पद्मश्री डॉ. संत राम देसवाल और पद्मश्री सुमित्रा गुहा सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, जालंधर, बरेली और वसुंधरा स्थित सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्रों के बाल एवं युवा कलाकारों ने भरतनाट्यम, सूफी नृत्य, भांगड़ा, माइम और अन्य प्रस्तुतियां दीं।