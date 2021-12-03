Faridabad News: पुरी लैवेंडर सोसाइटी में गणेश चतुर्थी की तैयारियों को लेकर बैठक

फरीदाबाद। सेक्टर- 89 स्थित पुरी लैवेंडर सोसाइटी में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में सोसाइटी परिसर में आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सोसाइटी के निवासियों और आयोजन से जुड़े सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गणेश चतुर्थी पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के साथ आयोजन को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई।निवासी आशीष ने बताया कि बैठक में गणेश प्रतिमा की स्थापना, पूजा-अर्चना, सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर योजना बनाई गई। आयोजन स्थल की सजावट से लेकर श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। सदस्यों ने कहा कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोसाइटी में भक्तिमय माहौल बनाने के साथ बच्चों और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।