Faridabad News: गाय ने चार साल के बच्चे और महिला पर किया हमला

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- सीसीटीवी में कैद हुई घटना, लोगों ने डंडों से गाय को भगाने का किया प्रयाससंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-91 में घर के बाहर खड़े चार साल के बच्चे और करीब 50 वर्षीय महिला पर एक गाय ने हमला कर दिया। गाय ने पहले बच्चे को निशाना बनाया, लेकिन महिला ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को खींचकर बचाने का प्रयास किया। इस दौरान गाय ने महिला को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें गाय महिला और बच्चे को सड़क पर गिराकर हमला करती दिखाई दे रही है।सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि गाय ने पहले बच्चे की ओर हमला किया। महिला बच्चे को बचाने के लिए आगे आई तो गाय ने दोनों को सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद गाय महिला पर सींगों और पैरों से लगातार हमला करती रही। महिला को बचाने के लिए आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने डंडों से गाय को भगाने का प्रयास किया, लेकिन गाय महिला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई।काफी मशक्कत के बाद गाय महिला को छोड़कर वहां से चली गई। इसके बाद स्थानीय लोग घायल महिला को उपचार के लिए डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। उपचार के बाद डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया। फिलहाल महिला का घर पर ही इलाज चल रहा है। वहीं, बच्चे को भी घटना में हल्की चोटें आई हैं।