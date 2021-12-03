Faridabad News: शिविर में 40 यूनिट रक्त एकत्रित

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मंत्री राजेश नागर ने कहा कि रक्तदान मानवता की सच्ची सेवा है। इससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर जीवन रक्षक सहायता मिल सकती है। उन्होंने लोगों से ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। कार्यक्रम में भाजपा नेता टिपर चंद शर्मा, पार्षद दीपक यादव, पूर्व पार्षद राव रामकुमार यादव, क्लब अध्यक्ष मोहन सोनी सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद

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फरीदाबाद। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद मिड टाउन की ओर से रविवार को महाराणा प्रताप भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। मंत्री राजेश नागर ने शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान कुल 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।