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Faridabad News: 240 स्कूलों को सफाई बजट की दूसरी किस्त का इंतजार

Mon, 09 Nov 2026 10:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 10:47 PM IST
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240 schools await the second installment of their sanitation budget
अधिकारियों को राशि जल्द जारी करने के निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। जिले के सरकारी स्कूलों में साफ-सफाई और रखरखाव से जुड़े कार्यों के लिए शिक्षा विभाग को बजट की दूसरी किस्त का इंतजार है। बजट की कमी के कारण 240 सरकारी स्कूलों में सफाई, बागवानी और अन्य जरूरी कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
जिले में कुल 378 सरकारी स्कूल हैं, जहां विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल और परिसर का उचित रखरखाव आवश्यक है। स्कूलों में इस बजट का इस्तेमाल परिसर की सफाई के लिए किया जाना है। इसमें पेड़-पौधों की देखभाल भी शामिल है। साथ ही, जल निकासी और जलभराव की समस्या दूर करना भी इसी बजट का हिस्सा है। इसके अलावा, शौचालयों और खेल मैदानों की सफाई व रखरखाव भी इसी राशि से कराया जाना है। कई स्कूलों में नियमित सफाई व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में, बजट मिलने से स्कूल प्रबंधन को इन सभी जरूरी कार्यों को समय पर कराने में मदद मिलेगी।
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स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में बजट वितरण की समीक्षा की है। समीक्षा के बाद अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। जिन जिलों में आवंटित बजट की पूरी राशि स्कूलों तक नहीं पहुंची है, वहां शेष राशि जल्द जारी करने को कहा गया है। यह राशि मिलने के बाद इसे सीधे संबंधित स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। इससे स्कूल मुखिया अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार आवश्यक कार्य करवा सकेंगे।
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