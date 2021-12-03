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Faridabad News: हर राशन डिपो पर अब 150 उपभोक्ताओं का होगा सत्यापन

Thu, 22 Oct 2026 12:43 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:43 AM IST
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150 consumers will now be verified at each ration depot.
पहले सोशल ऑडिट के तहत 25 उपभोक्ताओं की ही भरी जाती थी शीट
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अब 100 से 125 अतिरिक्त उपभोक्ताओं से भी ली जाएगी जानकारी

संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने और पात्र उपभोक्ताओं तक निर्धारित मात्रा में राशन पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सत्यापन का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। अब जिले के प्रत्येक राशन डिपो पर पहले की तरह 25 नहीं, बल्कि कुल 150 उपभोक्ताओं का सत्यापन किया जाएगा। पहले सोशल ऑडिट के तहत 25 उपभोक्ताओं की प्रोफार्मा शीट भरकर राशन वितरण की जांच की जाती थी। अब इसके अलावा 100 से 125 अतिरिक्त उपभोक्ताओं से भी राशन मिलने की जानकारी ली जाएगी।


जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर गिरीश मिश्रा ने बताया कि पहले सोशल ऑडिट के तहत 25 उपभोक्ताओं का सत्यापन किया जाता था। अब इस प्रक्रिया के अतिरिक्त 100 से 125 अन्य उपभोक्ताओं से भी जानकारी लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पात्र लोगों को नियमों के अनुसार राशन मिल रहा है या नहीं। सत्यापन का दायरा बढ़ाने से राशन वितरण में गड़बड़ी सामने आने की संभावना बढ़ेगी और डिपो होल्डरों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी।
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