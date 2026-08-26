Faridabad News: 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी जीजा गिरफ्तार

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होडल। हसनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 24 अगस्त को आरोपी दोपहर के समय बच्ची के घर आया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची को रक्तस्राव होने लगा। परिजनों को घटना का पता चलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय साजिद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी रिश्ते में बच्ची का जीजा लगता है और दो बच्चों का पिता है। हसनपुर थाना प्रभारी इमरोज हैदर खान ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी जीजा गिरफ्तार