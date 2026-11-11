Delhi NCR News: एम्स के जेपीएनएटीसी के विस्तार को मिली मंजूरी, 59 नए पदों का होगा सृजन

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर (जेपीएनएटीसी) के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार के व्यय विभाग ने ट्रॉमा सेंटर के विस्तार के लिए कुल 59 नए पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की है। इनमें सर्वाधिक 50 पद नर्सिंग ऑफिसर के हैं। इस फैसले से ट्रॉमा सेंटर में स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की देखभाल से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। एम्स के भर्ती प्रकोष्ठ प्रशासन के अनुसार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कुल नौ श्रेणियों में पदों के सृजन पर सहमति दी है।इनमें नर्सिंग ऑफिसर के 50 पद (वेतन स्तर-7), क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट/साइकोलॉजिस्ट का एक पद (लेवल-10), जूनियर स्टोर ऑफिसर का एक पद, स्टोर कीपर का एक पद और मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर ग्रेड-II का एक पद शामिल है। इसके अलावा जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के दो पद, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) का एक पद, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (ओटी) का एक पद और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक पद भी स्वीकृत किया गया है।